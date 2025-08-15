Игрок «Локомотива» Морозов — о Батракове: вы посмотрите, три забил «Спартаку» человек

Центральный защитник «Локомотива» Евгений Морозов высказался об игре хавбека железнодорожников Алексея Батракова. В сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков провёл четыре матча, в которых забил шесть мячей. Также на его счету две игры и два гола в Фонбет Кубке России.

«Батраков — красавчик. Все видят его качества, что он даёт команде. Посмотрите, три забил «Спартаку» человек. Он стопудово лучший игрок РПЛ на сегодняшний день. Мы ему всем стараемся помогать на поле. Что до его возможного отъезда в Европу, то это лучше у него спросить. Всё зависит от того, как он хочет распланировать свою жизнь», — приводит слова Морозова Legalbet.

В прошлом сезоне Батраков забил 15 мячей и оформил девять голевых передач в 37 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 12 млн.