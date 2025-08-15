Стала известна бригада арбитров на матч «Спартак» — «Зенит» в 5-м туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, стала известна бригада арбитров на центральный матч тура «Спартак» — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 16 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Бригада арбитров на матч «Спартак» – «Зенит»: главный судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Виталий Мешков; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.