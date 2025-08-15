Валерий Гладилин: пока Станкович не разберётся с составом, «Спартак» так и будет колбасить

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации в московской команде под руководством сербского тренера Деяна Станковича.

«У меня есть вера в Станковича. Вспомним последние туры прошлого сезона, когда «Спартак» побеждал и показывал хороший атакующий футбол. После этого болельщики были уверены, что команда готова бороться за чемпионство. Пришли игроки высокого класса, но Станкович пока никак не может определить костяк команды. Идёт брожение, сыгранности нет, появляются проблемы в обороне. Пока Станкович не разберётся, пока «Спартак» не восстановит игру, не определит костяк, команду так и будет колбасить», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.