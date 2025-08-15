Скидки
Объявлены судейские назначения на матчи 5-го тура чемпионата России

Аудио-версия:
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

16 августа (суббота)

«Балтика» – «Локомотив»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Виталий Мешков; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Сергей Иванов; инспектор – Алексей Резников.

17 августа (воскресенье)

«Акрон» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Алексей Лунёв, Артём Перов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

«Рубин» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» Москва – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Сергей Чебан; инспектор – Олег Соколов.

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Максим Белокур; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Рафаэль Шафеев; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Юрий Баскаков.

18 августа (понедельник)

«Пари НН» – «Динамо» Махачкала: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Виталий Мешков; инспектор – Андрей Иванов.

