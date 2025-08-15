«Милан» объявил о переходе защитника молодёжной сборной Швейцарии

Пресс-служба итальянского «Милана» объявила о переходе защитника молодёжной сборной Швейцарии Закари Атекаме. Ранее футболист выступал за «Янг Бойз». Контракт защитника с «Миланом» рассчитан до конца июня 2030 года. В итальянском клубе швейцарец будет выступать под 24-м номером.

Атекаме 20 лет. В прошлом сезоне он отыграл за «Янг Бойз» 43 матча во всех турнирах и забил один мяч. На счету Закари 10 матчей за молодёжную сборную Швейцарии.

Напомним, «Милан» завершил прошлый сезон итальянской Серии А на восьмом месте в турнирной таблице и, таким образом, не попал в еврокубки. Новый сезон итальянского первенства «россонери» начнут матчем с «Кремонезе».