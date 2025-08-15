Скидки
«Дим, ты что творишь?» Бубнов — о предложении Губерниева назначить в «Спартак» Талалаева

Аудио-версия:
Бывший российский футболист Александр Бубнов в резкой форме отреагировал на предложение комментатора Дмитрия Губерниева. Ранее Губерниев предложил «Спартаку» уволить главного тренера Деяна Станковича и взять на его место Андрея Талалаева, который сейчас работает во главе калининградской «Балтики».

«Я хочу Диме Губерниеву сказать. Дим, ну ты что творишь? Он его [Талалаева] сейчас уже в «Спартак» отправляет. Ну что ты, не лезь ты в футбол. Ты не разбираешься в футболе. Если ты там на «Матч ТВ» с ним разговариваешь, он у тебя там в студии друг, может быть, но это не повод для того, чтобы такие заявления…

Вот если ты его пошлёшь в сборную, то я ещё пойму, или в «Динамо» ты его пошлёшь. Но он же туда его не посылает, потому что Карпин друг тоже. Вот здесь кумовство кругом, друзья», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

