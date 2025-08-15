«Хотелось бы, чтобы получилась результативной». Генич — об игре между ЦСКА и «Динамо»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего матча между московскими ЦСКА и «Динамо». Встреча пройдёт 17 августа на стадионе «ВТБ Арена».

«Мне бы хотелось, чтобы эта игра получилась результативной. И мне кажется, вот то, что вы предполагаете (обращается к Александру Бубнову. — Прим. «Чемпионата»), и тут я с вами близок и поддерживаю этот вариант, что «Динамо» сыграет от ЦСКА. Наверное, чуть меньше будет прессинговать, но потом постарается использовать пространство.

И ЦСКА сейчас так круто двигается, что они просто заставят своим движением «Динамо» действовать быстро и решительно в этом матче. И чрезвычайно важны, конечно, здесь, не только в этом матче, а вообще, вратарские действия. Потому что вот матч, который «Динамо» обязано было выиграть в Сочи, в итоге ошибка Андрея Лунёва, и всего одно очко», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».