Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотелось бы, чтобы получилась результативной». Генич — об игре между ЦСКА и «Динамо»

«Хотелось бы, чтобы получилась результативной». Генич — об игре между ЦСКА и «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего матча между московскими ЦСКА и «Динамо». Встреча пройдёт 17 августа на стадионе «ВТБ Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне бы хотелось, чтобы эта игра получилась результативной. И мне кажется, вот то, что вы предполагаете (обращается к Александру Бубнову. — Прим. «Чемпионата»), и тут я с вами близок и поддерживаю этот вариант, что «Динамо» сыграет от ЦСКА. Наверное, чуть меньше будет прессинговать, но потом постарается использовать пространство.

И ЦСКА сейчас так круто двигается, что они просто заставят своим движением «Динамо» действовать быстро и решительно в этом матче. И чрезвычайно важны, конечно, здесь, не только в этом матче, а вообще, вратарские действия. Потому что вот матч, который «Динамо» обязано было выиграть в Сочи, в итоге ошибка Андрея Лунёва, и всего одно очко», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Кто заменит Виллиана Рошу в ЦСКА. Нового бразильца привёл в Россию конфликт
Кто заменит Виллиана Рошу в ЦСКА. Нового бразильца привёл в Россию конфликт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android