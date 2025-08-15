РФС объявил судейскую бригаду на дерби «Динамо» — ЦСКА в 5-м туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, стала известна бригада арбитров на один из центральных матчей тура «Динамо» — ПФК ЦСКА. Команды сыграют в воскресенье, 17 августа, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Динамо» Москва – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Сергей Иванов; АVAR– Сергей Чебан; инспектор – Олег Соколов.