«Это чёртово убийство». Мак Аллистер заявил, что выиграть АПЛ намного сложнее, чем ЛЧ

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер заявил, что выиграть английскую Премьер-лигу на порядок сложнее, чем Лигу чемпионов. По итогам прошлого сезона Алексис в составе мерсисайдского клуба стал победителем АПЛ.

«Я подумал, что это, должно быть, шутка (объявление Клоппа об уходе из «Ливерпуля». — Прим. «Чемпионата»). Юрген – один из тех парней, которые безумно одержимы футболом. Он так сильно его любит, что я подумал, что дело, должно быть, в болезни или чём-то в этом роде. Я правда волновался. Но он объяснил нам, что просто устал и ему нужен перерыв. Теперь я могу это понять. Давление на этом уровне очень сильно. Я согласен со словами Гвардиолы о Премьер-лиге. На мой взгляд, это самый сложный турнир в мире. Выиграть его сложнее, чем Лигу чемпионов. Премьер-лига длится девять месяцев. Морально, физически, эмоционально… Это чёртово убийство», — написал Мак Аллистер в колонке для The Players’ Tribune.

Алексис выступал за «Брайтон» с 2019 по 2023 год. Дважды он уезжал в аренду — в «Аргентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс». С 2023-го полузащитник играет за «Ливерпуль». В 2022-м Мак Аллистер стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Игрок «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер признался, что у него было предложение из России
