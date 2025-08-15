Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» заявил, что Даку может перейти в «Ман Сити», «Реал» или «Барселону»

Игрок «Рубина» заявил, что Даку может перейти в «Ман Сити», «Реал» или «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Рубина» Константин Нижегородов с юмором отреагировал на информацию об интересе к нападающему казанской команды Мирлинду Даку со стороны итальянской «Фиорентины».

«Даку, кроме «Фиорентины», может ещё перейти в «Ман Сити», «Реал» и «Барселону». Он большой футболист, а его уход станет большой потерей для нас. Даку — золотой человек и лидер команды. Если перейдёт в сильный европейский клуб, будем рады за него. Что Даку говорил в раздевалке? Вот рассказывал, что им интересуется «Ман Сити» и «Фиорентина», сейчас выбирает (улыбается)», — приводит слова Нижегородова Metaratings.

Напомним, Даку выступает в составе «Рубина» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 66 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. После четырёх туров Мир Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Материалы по теме
В «Рубине» прокомментировали информацию об интересе «Фиорентины» к Мирлинду Даку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android