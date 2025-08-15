Ковтун: возможно, в матче с «Зенитом» Станкович просто сядет и будет наблюдать за командой

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 16 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Матч должен удаться с обеих сторон. «Зенит» не лучшим образом начал сезон, а если «Спартак» не возьмёт очки… Мотивация должна быть у всех. «Спартаку» терять нечего: турнирная таблица, ситуация внутри команды. Тут уже пан или пропал. Если команда победит, она должна оттолкнуться от этого результата и идти дальше. Если нет, будут сделаны выводы и перемены.

Состояние «Спартака» — это палка о двух концах. Или на «Зенит» будет бешеная мотивация, или наоборот. Всё зависит от Станковича и тренерского штаба. Кого-то и не нужно мотивировать, такие игроки прокручивают всё это в себе. А сам Станкович, возможно, сделает себе послабление в плане эмоций — сядет и будет просто наблюдать. Игроки должны сами делать результат», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.