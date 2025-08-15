Бубнов назвал позицию, которую нужно усилить в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал состав московского ЦСКА. Он считает, что команде необходимо усилить позицию центрального нападающего.

«ЦСКА не нужен центральный защитник, ЦСКА нужен хороший центрфорвард забивной. Всё остальное у них есть по той схеме, по которой играют. Центральный защитник не нужен почему, потому что, во-первых, у них неплохие вот эти Лукин и Абдулкадыров. А во-вторых, там Мойзес может в любой момент сыграть. На флангах тоже у них есть… Круговой сейчас здорово и может и защитника сыграть, примерно так же, как Мойзес. Он и в обороне тоже неплохой, потому что это профильный защитник был, но со способностями в атаке, это очень важно.

Поэтому в этом смысле, если у них сейчас взять по составу, у них слабых мест нет. Просто можно вот позицию усилить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».