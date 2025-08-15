Арсен Захарян — в заявке «Реала Сосьедад» на матч 1-го тура Ла Лиги с «Валенсией»

Пресс-служба «Реала Сосьедад» сообщает, что российский полузащитник Арсен Захарян попал в заявку на матч 1-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией», который пройдёт в ближайшую субботу, 16 августа. Напомним, летом хавбек пропустил турне сан-себастьянцев по Японии из-за вирусного заболевания.

Арсен выступает за «Сосьедад» с лета 2022-го. Ранее россиянин играл за московское «Динамо», воспитанником которого он и является.

Отметим, что бо́льшую часть прошедшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Хавбек принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего с момента перехода в 2023 году футболист провёл за испанскую команду 44 игры и забил два гола.