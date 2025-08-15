Бубнов обозначил условие для яркого футбола в матче «Спартак» — «Зенит»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче «Спартак» — «Зенит» в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Игра пройдёт 16 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток — в 17:30 мск.

«И те, и другие начнут очень осторожно, особенно первый тайм. Здесь ситуацию может изменить гол. Если кто-то «дурака» забьёт, ну или, может быть, не «дурака», со стандарта разыграют, забили — удачно. Тогда та команда, которая будет проигрывать, она попрёт. И тогда может хороший футбол получиться», — сказал Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».