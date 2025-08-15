«Он сильнее Максименко однозначно». Бубнов — о голкипере «Спартака» Илье Помазуне

Бывший российский футболист Александр Бубнов сравнил вратарей «Спартака» Александра Максименко и Илью Помазуна. Бубнов считает, что Илья превосходит своего конкурента по позиции.

«После игры с «Локомотивом» я сразу сказал, что Максименко запустил два гола, нужно ставить Помазуна. Помазуну нужно только доверять, он сильнее Максименко однозначно. Вот для меня он сильнее. Да он вообще на себе «Урал» тащил. Максименко на себе «Спартак» никогда не тащил. Поэтому нужно его [Помазуна] ставить однозначно.

Если Станкович его не поставит, и сейчас, не дай бог, этот Максименко напорит тоже… А он сейчас под давлением, под очень сильным. Ну всё, тогда Станковича будут уничтожать, и того же Максименко будут уничтожать, его и так уже уничтожают», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».