Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он сильнее Максименко однозначно». Бубнов — о голкипере «Спартака» Илье Помазуне

«Он сильнее Максименко однозначно». Бубнов — о голкипере «Спартака» Илье Помазуне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Бубнов сравнил вратарей «Спартака» Александра Максименко и Илью Помазуна. Бубнов считает, что Илья превосходит своего конкурента по позиции.

«После игры с «Локомотивом» я сразу сказал, что Максименко запустил два гола, нужно ставить Помазуна. Помазуну нужно только доверять, он сильнее Максименко однозначно. Вот для меня он сильнее. Да он вообще на себе «Урал» тащил. Максименко на себе «Спартак» никогда не тащил. Поэтому нужно его [Помазуна] ставить однозначно.

Если Станкович его не поставит, и сейчас, не дай бог, этот Максименко напорит тоже… А он сейчас под давлением, под очень сильным. Ну всё, тогда Станковича будут уничтожать, и того же Максименко будут уничтожать, его и так уже уничтожают», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android