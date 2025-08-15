Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ньюкасла» выступил с заявлением по скандальной ситуации с Исаком

Тренер «Ньюкасла» выступил с заявлением по скандальной ситуации с Исаком
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о ситуации с Александером Исаком. Шведский нападающий отказывается посещать тренировки команды и не намерен принимать участие за «сорок» в матчах. Ранее СМИ сообщали, что 25-летний футболист желает перейти в «Ливерпуль», но «Ньюкасл» не хочет его отпускать.

«Ситуация с Исаком не изменилась. Всё моё внимание было сосредоточено на тренировках, подготовке к «Астон Вилле» и новых трансферах. Ситуация с Алексом уже некоторое время не меняется, так продолжается по сей день.

У меня сложились прекрасные отношения с Алексом. Нам нужно поддерживать партнёрские отношения с каждым игроком. Я должен тесно сотрудничать с игроками и стараться улучшать их, обучать, а иногда и утешать. Футболисты переживают так много разных эмоций, и я всегда хочу быть рядом с ними.

Я не думаю, что Исак добился бы таких успехов, как сейчас, без нашей команды, без своих одноклубников, болельщиков и поддержки со стороны «Ньюкасла». Он признаёт это. Он очень умный человек и знает, что не добился бы такого успеха без всех, кто связан с «Ньюкаслом», — цитирует Хау официальный сайт «Ньюкасла».

Материалы по теме
Исак предаёт свой клуб ради «Ливерпуля». Или виноват сам «Ньюкасл»?
Исак предаёт свой клуб ради «Ливерпуля». Или виноват сам «Ньюкасл»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android