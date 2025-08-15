Тренер «Ньюкасла» выступил с заявлением по скандальной ситуации с Исаком

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о ситуации с Александером Исаком. Шведский нападающий отказывается посещать тренировки команды и не намерен принимать участие за «сорок» в матчах. Ранее СМИ сообщали, что 25-летний футболист желает перейти в «Ливерпуль», но «Ньюкасл» не хочет его отпускать.

«Ситуация с Исаком не изменилась. Всё моё внимание было сосредоточено на тренировках, подготовке к «Астон Вилле» и новых трансферах. Ситуация с Алексом уже некоторое время не меняется, так продолжается по сей день.

У меня сложились прекрасные отношения с Алексом. Нам нужно поддерживать партнёрские отношения с каждым игроком. Я должен тесно сотрудничать с игроками и стараться улучшать их, обучать, а иногда и утешать. Футболисты переживают так много разных эмоций, и я всегда хочу быть рядом с ними.

Я не думаю, что Исак добился бы таких успехов, как сейчас, без нашей команды, без своих одноклубников, болельщиков и поддержки со стороны «Ньюкасла». Он признаёт это. Он очень умный человек и знает, что не добился бы такого успеха без всех, кто связан с «Ньюкаслом», — цитирует Хау официальный сайт «Ньюкасла».