Игрок «Рубина» Апшацев: раз хотят сделать потолок зарплат, то это поможет нашему футболу

Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев поделился мнением о возможном введении потолка зарплат в клубах Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказал подобную идею. Введение потолка зарплат может последовать за ужесточением лимита на легионеров, в соответствии с новыми параметрами которого планируется сократить количество иностранцев в заявках команд с 13 до 10, а на поле — с восьми до пяти.

«Если Министерство спорта РФ хочет ввести потолок зарплат, то так надо. Я спокойно к этому отношусь. Раз хотят сделать потолок, то это поможет российскому футболу. Люди знают, что делают», – приводит слова Апшацева Metaratings.

После четырёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».