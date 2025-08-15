Эсекьель Барко раскрыл, почему матч с «Зенитом» будет важнейшим для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, почему предстоящий матч 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» будет крайне важным для красно-белых. Встреча состоится в эту субботу, 16 августа, и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Мы продолжаем работать. Этот сезон тоже начался не так, как хотелось. Но в субботу предстоит важнейший матч. Для нас самих, для клуба, для болельщиков. Для истории «Спартака». Поэтому все мысли сейчас только о встрече с «Зенитом». Нужно исправлять ситуацию здесь и сейчас», — приводит слова Барко официальный сайт «Спартака».

После четырёх стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (9), тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (8). «Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Зенит» (5) — восьмой. Действующий чемпион России — «Краснодар».