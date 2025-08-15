Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зелимхан Бакаев: если Батраков спросит, переходить ли ему в «Зенит», отвечу «точно нет»

Зелимхан Бакаев: если Батраков спросит, переходить ли ему в «Зенит», отвечу «точно нет»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил, что посоветовал бы полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову не соглашаться на переход в санкт-петербургский клуб, если такое предложение от сине-бело-голубых поступит.

— Представим ситуацию: завтра к тебе подходит Батраков с вопросом, стоит ли ему переходить в «Зенит». Что ответишь?
— «Точно нет». Лёша — один из самых талантливых парней, с кем я играл. Вижу его в топовом европейском чемпионате, если продолжит в том же духе, — приводит слова Бакаева Sport24.

В сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков провёл четыре матча, в которых забил шесть мячей. Также на его счету две игры и два гола в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
«Напомню Садыгову: вы дали слово, а на Кавказе слово держат». Бакаев — о долгах «Химок»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android