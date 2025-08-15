Зелимхан Бакаев: если Батраков спросит, переходить ли ему в «Зенит», отвечу «точно нет»

Экс-футболист «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил, что посоветовал бы полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову не соглашаться на переход в санкт-петербургский клуб, если такое предложение от сине-бело-голубых поступит.

— Представим ситуацию: завтра к тебе подходит Батраков с вопросом, стоит ли ему переходить в «Зенит». Что ответишь?

— «Точно нет». Лёша — один из самых талантливых парней, с кем я играл. Вижу его в топовом европейском чемпионате, если продолжит в том же духе, — приводит слова Бакаева Sport24.

В сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков провёл четыре матча, в которых забил шесть мячей. Также на его счету две игры и два гола в Фонбет Кубке России.