Акинфеев — о лимите на легионеров: когда появился Головин — рядом были Думбия и Ерёменко

Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

— В последнее время много обсуждают ужесточение лимита. Каким он должен быть?
— У меня нет конкретной формулы. Но молодые футболисты должны прогрессировать рядом с топ-легионерами. У нас нет 10 Кисляков, хотя бы пяти Глебовых… Так не только в ЦСКА — в любом клубе. Есть один, два, три — в принципе, это нормально. Но они должны развиваться в окружении сильных футболистов.

Когда появился Головин в ЦСКА, рядом были Думбия, Ерёменко и все остальные. То же самое — с Чаловым. Он стал лучшим бомбардиром именно в той команде. Когда уровень одноклубников ниже — уже сложнее.

По мне, сильных русских и топ-иностранцев должно быть примерно поровну. Понятно, что так не бывает. Но по факту пять-шесть качественных легионеров в составе необходимы, — цитирует Акинфеева интернет-портал «Известия».

