«Нечего тебе там делать, «убьют». Бубнов — о Сперцяне в «Саутгемптоне»

Бывший российский футболист Александр Бубнов высказался о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне, к которому проявляет интерес выступающий в Чемпионшипе «Саутгемптон».

«Эдик, нечего тебе там делать. Во-первых, Чемпионшип. Во-вторых, тебя там «убьют». Они там играют очень жёстко и грязно. Потом, в таком режиме ты не играешь в первенстве России. Там все игры тяжёлые, все игры бьют, идёт борьба страшная. Да, он тебя может ставить, но потом, когда тебя засадят, ты ещё здесь без травм играешь, а там вдруг травму серьёзную — процент риска очень большой. И 100%, даже если он тебя будет ставить, как о Захаряне говорили, ты там лидером не будешь.

Да, они хотят выйти [в АПЛ]. Но если вы даже выйдете, вы будете за выживание бороться. Тебе нужен такой клуб? Ты играй здесь, потом проявляй себя в сборной Армении и иди в более статусные команды, которые будут решать какие-то серьёзные задачи, и вокруг тебя будет более классное окружение. Потому что здесь классного окружения по определению не может быть. Ну, может, один игрок там будет. А так, чтобы классное окружение было, с которым бы ты играл, его не будет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».