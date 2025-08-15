Объявлены судейские бригады на матчи 5-го тура Первой лиги

На официальном сайте ФНЛ объявлены судейские назначения на матчи 5-го тура Лиги Pari (Первой лиги).
«Уфа» — «Родина»: Олег Соколов (Воронеж) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Никита Матиеску (Псков), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Игорь Крапивко (Московская область);
«Сокол» — «Ротор»: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону) – Андрей Гурбанов (Краснодар), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Кирилл Силантьев (Самара), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Антон Воронцов (Москва);
«Арсенал» — «Енисей»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Денис Мирошник (Ставрополь), Вячеслав Охрименко (Майкоп), резервный судья – Игорь Капленков (Москва), инспектор – Алексей Тюмин (Новочеркасск), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург);
«Чайка» — «Шинник»: Никита Новиков (Петрозаводск) – Алексей Линкин (Воронеж), Руслан Шекемов (Нальчик), резервный судья – Матвей Заика (Ростов-на-Дону), инспектор – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), делегат – Сергей Змиевский (Москва);
«Спартак» (Кострома) – «Челябинск»: Данил Каширин (Уфа) – Дмитрий Семенов (Петрозаводск), Андрей Пелых (Санкт-Петербург), резервный судья – Артём Смолин (Вологда), инспектор – Александр Колобаев (Москва), делегат – Филипп Яковлев (Москва);
«Волга» — «СКА-Хабаровск»: Алексей Лапатухин (Москва) – Александр Приходько (Москва), Алексей Чаплыгин (Москва), резервный судья – Владислав Харитонов (Казань), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Евгений Летин (Московская область);
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: Антон Сидорин (Москва) – Александр Туркин (Астрахань), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Павел Лысенко (Йошкар-Ола), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Иван Новиков (Москва);
«Черноморец» — «Факел»: Андрей Прокопов (Ярославль) – Степан Щербаков (Омск), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Владислав Шипков (Белореченск), инспектор – Михаил Еровенко (Краснодар), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);
«Торпедо Москва» — «Урал»: Станислав Матвеев (Троицк) – Альмир Хатмуллин (Московская область), Илья Довольнов (Тюмень), резервный судья – Ярослав Хромей (Воронеж), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат – Пётр Петухов (Москва).