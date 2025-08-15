«Спартак» предложил 350 млн рублей плюс бонусы за Самошникова

Московский «Спартак» предложил 350 млн рублей и бонусы за защитника «Локомотива» Илью Самошникова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

С учётом бонусов сумма предложения дойдёт до 450 млн рублей. В список возможных бонусов будут включены игры за «Спартак», первые три места по итогам сезона в чемпионате России и победа в Кубке России. «Локомотив» примет это предложение.

В нынешнем сезоне Самошников принял участие в двух матчах во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Ранее Самошников выступал за «Рубин», «Торпедо» и другие команды.