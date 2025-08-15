Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Странно». В «Зените» высказались о предматчевой традиции «Спартака» с разворотом футболок

«Странно». В «Зените» высказались о предматчевой традиции «Спартака» с разворотом футболок
Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал странной ситуацию, когда принимающая матч команда разворачивает на поле перед началом игры свои футболки, игнорируя при этом атрибутику соперника. Ранее появилась информация, что «Зенит» просит «Спартак» развернуть на поле сине-бело-голубую футболку рядом с красно-белой перед матчем 5-го тура Мир РПЛ. На каждой домашней игре этого сезона московский клуб выносит на поле две свои футболки: историческую и современную. Сообщалось, что «Зенит» просит добавить свою, иначе церемонию открытия не покажут в прямом эфире.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
– Что вам известно о ситуации с футболками перед завтрашним матчем?
– Предматчевыми церемониями занимается РПЛ. К ним и обращайтесь.

– Что вы думаете о ситуации?
– Разворот двух футболок принимающей команды без разворота футболки гостевой команды на её стороне не соответствует международной практике и выглядит странно, как если бы на поле играли две спартаковских команды, — приводит слова Медведева Metaratings.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в эту субботу, 16 августа, на «Лукойл Арене».

