«Лучше Ивича кандидатуры нет». Бубнов — о тренере для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов предположил, какой специалист подойдёт на должность главного тренера красно-белых. Так, Бубнов назвал Владимира Ивича, который в своё время работал в «Краснодаре».

«Лучше Ивича кандидатуры нет, потому что он знает… Во-первых, я считаю, что он «Краснодар» сделал чемпионом. Он знает чемпионат России, он амбициозный, потому что там, где он сейчас работает, здесь чемпионат сильнее. И потом надо Галицкому доказывать, что он его зря убрал. То есть здесь всё за него. Ясное дело, что в этом чемпионате он чемпионом не станет, но он может за Кубок побороться.

Как Ивич себя проявил в «Краснодаре», так ни один российский тренер себя не проявлял. И самое главное, в таких клубах, где ставятся серьёзные задачи. Ивич, я прямо скажу, сильнее Карпина. Однозначно. Его можно в «Динамо», тем более Желько [Бувач] может договориться с ним», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».