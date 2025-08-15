Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучше Ивича кандидатуры нет». Бубнов — о тренере для «Спартака»

«Лучше Ивича кандидатуры нет». Бубнов — о тренере для «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов предположил, какой специалист подойдёт на должность главного тренера красно-белых. Так, Бубнов назвал Владимира Ивича, который в своё время работал в «Краснодаре».

«Лучше Ивича кандидатуры нет, потому что он знает… Во-первых, я считаю, что он «Краснодар» сделал чемпионом. Он знает чемпионат России, он амбициозный, потому что там, где он сейчас работает, здесь чемпионат сильнее. И потом надо Галицкому доказывать, что он его зря убрал. То есть здесь всё за него. Ясное дело, что в этом чемпионате он чемпионом не станет, но он может за Кубок побороться.

Как Ивич себя проявил в «Краснодаре», так ни один российский тренер себя не проявлял. И самое главное, в таких клубах, где ставятся серьёзные задачи. Ивич, я прямо скажу, сильнее Карпина. Однозначно. Его можно в «Динамо», тем более Желько [Бувач] может договориться с ним», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Эсекьель Барко раскрыл, почему матч с «Зенитом» будет важнейшим для «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android