«Ренн» — «Марсель»: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ренн» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. В качестве главного арбитра встречи выступит Жереми Пиньяр. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 17-м туре Лиги 1 «Марсель» победил «Ренн» со счётом 2:1. В 34-м туре чемпионата Франции бело-голубые обыграли соперника со счётом 4:2.

По итогам минувшего сезона Лиги 1 «Марсель» набрал 65 очков и занял второе место. «Ренн» заработал 41 очко и расположился на 12-й строчке.

