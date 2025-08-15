«Ренн» — «Марсель»: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ренн — Марсель: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 15 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ренн» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. В качестве главного арбитра встречи выступит Жереми Пиньяр. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

Права на трансляцию матча Лиги 1 «Ренн»» — «Марсель» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Франция — Лига 1 . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Не начался
Марсель
Марсель
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 17-м туре Лиги 1 «Марсель» победил «Ренн» со счётом 2:1. В 34-м туре чемпионата Франции бело-голубые обыграли соперника со счётом 4:2.

По итогам минувшего сезона Лиги 1 «Марсель» набрал 65 очков и занял второе место. «Ренн» заработал 41 очко и расположился на 12-й строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Самые большие стадионы мира:

Комментарии
