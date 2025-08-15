Барко обозначил, в чём будет преимущество «Спартака» в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, в чём будет преимущество «Спартака» в предстоящем матче 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Встреча состоится в эту субботу, 16 августа, и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«И мы, и «Зенит» стартовали не лучшим образом. У нас четыре очка, у соперника — пять. Наше преимущество в том, что играем дома. Болельщики «Спартака» точно заслужили увидеть в субботу победу. Сделаем всё для этого! После такого начала сезона у фанатов есть все основания критиковать команду. Но поверьте: главные критики сейчас — мы сами. Прекрасно понимаем, что так никуда не годится, работаем изо всех сил и очень хотим набрать три очка в ближайшем матче», — приводит слова Барко официальный сайт «Спартака».

После четырёх стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (9), тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (8). «Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Зенит» (5) — восьмой. Действующий чемпион России — «Краснодар».