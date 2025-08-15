«Лидс» объявил о подписании Калверт-Льюина

«Лидс Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с Домиником Калверт-Льюином, который присоединился к клубу на правах свободного агента после ухода из «Эвертона». Стороны подписали контракт сроком на три года.

В минувшем сезоне Калверт-Льюин принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Суммарно за свою карьеру Доминик провёл в АПЛ 239 встреч и забил 57 голов.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. В составе национальной команды Англии нападающий сыграл 11 матчей, где забил четыре гола.