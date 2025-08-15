Акинфеев иронично отреагировал на критику со стороны тренера «Краснодара»

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев иронично отреагировал на критику в свой адрес со стороны тренера вратарей «Краснодара» Михаила Савченко.

— Недавно твою игру публично разобрал тренер вратарей «Краснодара» Савченко. Читал его интервью?

— Не читал, но видел отрывок про себя.

— Его аргументы, почему ты не входишь в топ-3 голкиперов в России: «Игорь играет на инстинктах. Поймал, отбил — всё просто. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Поэтому они сильнее. Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением. Если правой Акинфеев выносит далеко, то левой почти не отдаёт»

— Согласен с ним полностью. Я вообще ничего не умею! У меня нет 23 трофеев, 25-летней карьеры. Ничего нет. Он совершенно прав. На 100%, — цитирует Акинфеева интернет-портал «Известия».