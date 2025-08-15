Скидки
Бакаев — о Глушенкове: в системе «Зенита» мало места для творчества, таким игрокам трудно

Бывший хавбек «Зенита», а ныне футболист «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался об игре полузащитнике сине-бело-голубых Максима Глушенкова в этом сезоне.

«Максу непросто, потому что в «Зените» своеобразный стиль футбола. Таким нестандартным футболистам, как Глушенков, трудно себя проявить. В системе «Зенита» мало места для творчества», — приводит слова Бакаева Sport24.

В матче 4-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (0:1) Максим Глушенков на всю игру остался в запасе. Туром ранее нападающий отыграл шесть минут с ЦСКА (1:1). Ранее отец Максима Глушенкова предположил, что футболист может задуматься об уходе из санкт-петербургского клуба.

