Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Мечтаю стать чемпионом». Эсекьель Барко — об информации, что он может покинуть «Спартак»

Комментарии

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отреагировал на информацию, что он может покинуть московский клуб. Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересован бразильский «Фламенго».

«Знаю, что летом было много слухов обо мне. Разговоров о том, что я могу уйти из клуба. Могу сказать только одно: вот он я, по-прежнему здесь, счастлив быть частью «Спартака» и мечтаю стать с ним чемпионом. Повторю то, с чего начал: радуюсь каждому дню с командой», — приводит слова Барко официальный сайт «Спартака».

Барко выступает за «Спартак» с 2024 года. Суммарно хавбек провёл 41 матч за красно-белых, забил 15 голов и сделал девять результативных передач.

Комментарии
