Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Правильный шаг». Акинфеев — о переходе Сафонова в «ПСЖ»

«Правильный шаг». Акинфеев — о переходе Сафонова в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил переход российского голкипера Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Сафонов перебрался в чемпионат Франции из «Краснодара» летом 2024 года. С тех пор он взял с «ПСЖ» пять трофеев.

— На месте Сафонова ты бы тоже не уехал в Европу?
— Мотя молодой. И выбрал такой путь. Играет или не играет, но он уже победитель Лиги чемпионов. И на конкретном этапе карьеры сделал правильный шаг. Если бы мне было 25, может быть, я сейчас по-другому мыслил бы. Но когда почти 40, куда ты уедешь?

К тому же сейчас совсем другое время. А тогда наш футбол был на пике: «Зенит» и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, сборная феерила на Евро. Мы на равных бились с Германией, Испанией. Зачем уезжать? Если ты с европейскими грандами и здесь конкурируешь, — приводит слова Акинфеева интернет-портал «Известия».

Материалы по теме
Акинфеев иронично отреагировал на критику со стороны тренера «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android