«Правильный шаг». Акинфеев — о переходе Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил переход российского голкипера Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Сафонов перебрался в чемпионат Франции из «Краснодара» летом 2024 года. С тех пор он взял с «ПСЖ» пять трофеев.

— На месте Сафонова ты бы тоже не уехал в Европу?

— Мотя молодой. И выбрал такой путь. Играет или не играет, но он уже победитель Лиги чемпионов. И на конкретном этапе карьеры сделал правильный шаг. Если бы мне было 25, может быть, я сейчас по-другому мыслил бы. Но когда почти 40, куда ты уедешь?

К тому же сейчас совсем другое время. А тогда наш футбол был на пике: «Зенит» и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, сборная феерила на Евро. Мы на равных бились с Германией, Испанией. Зачем уезжать? Если ты с европейскими грандами и здесь конкурируешь, — приводит слова Акинфеева интернет-портал «Известия».