Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» готов сделать выгодное предложение по форварду «Лацио» — Скира

Аудио-версия:
Нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос является главной трансферной целью «Зенита». Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы предложить очень выгодную цену за 26-летнего форварда, однако «орлы» не намерены продавать аргентинца в летнее трансферное окно, поскольку не успеют найти для него замену.

Кастельянос выступает в составе «Лацио» с лета 2023 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

