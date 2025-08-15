Руслан Пименов заявил, что покинул «Крылья Советов»

Экс-футболист Руслан Пименов заявил, что покинул пост заместителя генерального директора «Крыльев Советов». Ранее сам специалист уже подтверждал слухи о своём скором уходе из клуба.

«Я официально ушёл. Всем огромное спасибо! Роберту огромное спасибо за то, что поверил в меня. Тренерскому штабу, офису, игрокам — за тёплый приём!» — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Роберт Тер-Абрамян занимал должность генерального директора «Крыльев Советов» с февраля по июль 2025 года. Руслан Пименов исполнял функции его заместителя. Бывший игрок «Локомотива» и «Динамо» также работал в «Крыльях Советов» с февраля текущего года.