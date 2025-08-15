Игрок «Спартака» Дмитриев: нам обязательно надо выигрывать у «Зенита»

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев поделился мыслями о предстоящем матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится в эту субботу, 16 августа, и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Чтобы исправлять ситуацию, нам надо выигрывать. Сейчас будем разбирать матч с «Зенитом». Нам надо обязательно выигрывать. Будем на это настраиваться и готовиться к этому», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После четырёх стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (9), тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (8). «Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Зенит» (5) — восьмой. Действующий чемпион России — «Краснодар».