Экс-игрок ЦСКА Набабкин: можно сказать, что завершил карьеру на профессиональном уровне

Экс-игрок ЦСКА Набабкин: можно сказать, что завершил карьеру на профессиональном уровне
Бывший защитник ЦСКА и футбольного клуба «Москва» Кирилл Набабкин заявил, что завершил свои выступления на профессиональном уровне. В последнее время Набабкин выступал в Медиалиге в составе «СКА-Ростов».

— Уже можно сказать, что вы официально завершили карьеру?
— Наверное, можно так сказать про профессиональный уровень. Но если брать футбол в целом, то ещё играю в Медиалиге.

Я сейчас прохожу обучение на тренерскую лицензию. Сейчас тяжело сказать, с чего начну, получу лицензию — подумаем. Мне, наверное, понравится быть тренером. Надеюсь, что всё получится, — сказал Набабкин в эфире «Матч ТВ».

Набабкину 38 лет, он выступал за ЦСКА с 2010 по 2024 год. В составе армейцев защитник трижды стал чемпионом России и три раза выиграл Кубок страны. По окончании сезона-2023/2024 Кирилл покинул клуб.

