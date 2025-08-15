Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола прокомментировал слухи о возможном переходе Савио в «Тоттенхэм»

Гвардиола прокомментировал слухи о возможном переходе Савио в «Тоттенхэм»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе «Тоттенхэма» к нападающему «горожан» Савио. Ранее СМИ сообщали, что «шпоры» предложили € 70 млн за бразильского игрока.

«До конца трансферного окна осталось ещё три или четыре пресс-конференции, и я не знаю, когда меня снова спросят об этом.

В этом случае [интереса к Савио] «Тоттенхэм» или любая другая команда, которой нужен игрок, должен обратиться в клуб. Сегодня я думаю только о том, что Савио останется с нами до конца сезона и, надеюсь, ещё на много лет, ведь ему всего 21 год.

У него большой потенциал, он отыграл много минут. Ему нужно улучшить качество решений в важные моменты, но Савио — выдающийся футболист, иначе он не отыграл бы больше 3000 минут.

Как всегда, превыше всего стоит желание футболиста. Однако после этого должно быть достигнуто соглашение с клубом. Без него игрок останется здесь», — приводит слова Гвардиолы Sky Sport.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» отказался продавать Савио в «Тоттенхэм» за € 70 млн — Globo

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android