Гвардиола прокомментировал слухи о возможном переходе Савио в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе «Тоттенхэма» к нападающему «горожан» Савио. Ранее СМИ сообщали, что «шпоры» предложили € 70 млн за бразильского игрока.

«До конца трансферного окна осталось ещё три или четыре пресс-конференции, и я не знаю, когда меня снова спросят об этом.

В этом случае [интереса к Савио] «Тоттенхэм» или любая другая команда, которой нужен игрок, должен обратиться в клуб. Сегодня я думаю только о том, что Савио останется с нами до конца сезона и, надеюсь, ещё на много лет, ведь ему всего 21 год.

У него большой потенциал, он отыграл много минут. Ему нужно улучшить качество решений в важные моменты, но Савио — выдающийся футболист, иначе он не отыграл бы больше 3000 минут.

Как всегда, превыше всего стоит желание футболиста. Однако после этого должно быть достигнуто соглашение с клубом. Без него игрок останется здесь», — приводит слова Гвардиолы Sky Sport.

