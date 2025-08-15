«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Ромуло

Немецкий «РБ Лейпциг» объявил о трансфере бразильского футболиста Ромуло из турецкого «Гёзтепе». Форвард подписал контракт до лета 2030 года. Бразилец будет выступать под 40-м номером.

«Переход в «РБ Лейпциг» — важный шаг в моей карьере. Бундеслига — одна из сильнейших и самых захватывающих лиг мира, и я хочу проявить себя здесь на самом высоком уровне.

Я знаю, что «Лейпциг» играет интенсивно, быстро и с большим прессингом — это именно мой футбол. Я хочу забивать голы, отдавать голевые передачи и делать всё возможное, чтобы помочь нам достичь наших целей как команде. В то же время я с нетерпением жду возможности познакомиться с городом и болельщиками, а также стать частью семьи «РБ Лейпциг», — приводит слова Ромуло официальный сайт клуба.