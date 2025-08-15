Скидки
Главная Футбол Новости

Флик ответил на вопрос о конфликте между тер Штегеном и «Барселоной»

Флик ответил на вопрос о конфликте между тер Штегеном и «Барселоной»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался относительно напряжённой ситуации, произошедшей между клубом и вратарём команды Марк-Андре тер Штегеном.

Напомним, 7 августа «блауграна» официально объявила о начале дисциплинарного дела в отношении тер Штегена и лишении его капитанской повязки. 8 августа «Барселона» проинформировала о закрытии данного дела и возвращения капитанской повязки 33-летнему голкиперу. СМИ сообщали, что тер Штеген отказывался подписывать медицинское заключение, касающееся его травмы.

«Думаю, самое главное, что все высказались. Марк и клуб решили этот вопрос. Важно, чтобы он восстановился и вернул лучшую форму. Он фантастический вратарь, и он готов играть [за «Барселону»], мы будем помогать ему», — приводит слова Флика Marca.

Гави попросил руководство «Барселоны» продать Лопеса из-за конфликта — Sport.es

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

