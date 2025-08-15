Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Борнмут: онлайн-трансляция матча 1-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 22:00

«Ливерпуль» — «Борнмут»: онлайн-трансляция матча 1-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 22:00
Комментарии

Сегодня, 15 августа, состоится матч открытия нового сезона английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Борнмутом». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Борнмут
Борнмут
В рамках прошлого сезона АПЛ команды провели между собой два матча. В обоих встречах победу одержали футболисты «Ливерпуля» — 3:0 и 2:0.

Напомним, «Ливерпуль» стал победителем прошлого сезона чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота заняли первую строчку в турнирной таблице, набрав 84 очка. «Борнмут» с 56 очками завершил сезон на девятом месте.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
