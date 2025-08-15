«Ливерпуль» — «Борнмут»: онлайн-трансляция матча 1-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 22:00

Сегодня, 15 августа, состоится матч открытия нового сезона английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Борнмутом». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В рамках прошлого сезона АПЛ команды провели между собой два матча. В обоих встречах победу одержали футболисты «Ливерпуля» — 3:0 и 2:0.

Напомним, «Ливерпуль» стал победителем прошлого сезона чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота заняли первую строчку в турнирной таблице, набрав 84 очка. «Борнмут» с 56 очками завершил сезон на девятом месте.