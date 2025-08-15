Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Лепёхин объяснил неудачный старт «Зенита» в РПЛ

Константин Лепёхин объяснил неудачный старт «Зенита» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением о неудачном старте сине-бело-голубых в новом сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч «Спартак» — «Зенит» — отдельный особый матч вне зависимости от турнирного положения. Невозможно предугадать, будет открытая игра или с минимальным количеством голов. А сегодняшняя ситуация команды накладывает психологический отпечаток.

Говоря о неудачном начале «Зенита», не думаю, что случилось что-то сверхъестественное. Мы видим, что проблемы были и в прошлом сезоне, и позапрошлое чемпионство случилось за 20 минут в последнем туре. Нет такой уверенности, которая была два-три года назад. Это перешло и в этот сезон из прошлого. Ничего нового в «Зените» не произошло, чего не было полгода назад. Как теряли очки, так и теряют. Но пока ничего катастрофического не произошло. Сезон длинный, вполне возможно, что через 10 туров «Зенит» будет на первом месте, а может, наоборот — отвалится от группы лидеров», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» и «Зенит» встретятся в очном матче в субботу, 16 августа. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. После четырёх туров подопечные Сергея Семака занимают восьмое место в турнирной таблице с пятью очками.

Материалы по теме
Матч правды для Станковича: избежит ли «Спартак» мести «Зенита»?
Матч правды для Станковича: избежит ли «Спартак» мести «Зенита»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android