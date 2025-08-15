Константин Лепёхин объяснил неудачный старт «Зенита» в РПЛ

Бывший российский футболист Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением о неудачном старте сине-бело-голубых в новом сезоне.

«Матч «Спартак» — «Зенит» — отдельный особый матч вне зависимости от турнирного положения. Невозможно предугадать, будет открытая игра или с минимальным количеством голов. А сегодняшняя ситуация команды накладывает психологический отпечаток.

Говоря о неудачном начале «Зенита», не думаю, что случилось что-то сверхъестественное. Мы видим, что проблемы были и в прошлом сезоне, и позапрошлое чемпионство случилось за 20 минут в последнем туре. Нет такой уверенности, которая была два-три года назад. Это перешло и в этот сезон из прошлого. Ничего нового в «Зените» не произошло, чего не было полгода назад. Как теряли очки, так и теряют. Но пока ничего катастрофического не произошло. Сезон длинный, вполне возможно, что через 10 туров «Зенит» будет на первом месте, а может, наоборот — отвалится от группы лидеров», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» и «Зенит» встретятся в очном матче в субботу, 16 августа. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. После четырёх туров подопечные Сергея Семака занимают восьмое место в турнирной таблице с пятью очками.