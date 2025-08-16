Скидки
20:00 Мск
Монако — Гавр: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Монако» — «Гавр»: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию
Сегодня, 16 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Рюдди Бюке. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Права на трансляцию матча Лиги 1 «Монако» — «Гавр» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Франция — Лига 1 . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Гавр
Гавр
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 5-м туре Лиги 1 монегаски победили со счётом 3:1. В 31-м туре чемпионата Франции «Монако» и «Гавр» сыграли вничью со счётом 1:1.

По итогам минувшего сезона Лиги 1 «Монако» набрал 61 очко в 34 турах и занял третье место. «Гавр» заработал 34 очка и расположился на 15-й строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
