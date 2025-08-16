«Монако» — «Гавр»: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Рюдди Бюке. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 5-м туре Лиги 1 монегаски победили со счётом 3:1. В 31-м туре чемпионата Франции «Монако» и «Гавр» сыграли вничью со счётом 1:1.

По итогам минувшего сезона Лиги 1 «Монако» набрал 61 очко в 34 турах и занял третье место. «Гавр» заработал 34 очка и расположился на 15-й строчке.

