Флик заявил о недовольстве ситуацией с регистрацией новичков «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о трудностях сине-гранатовых с регистрацией новоиспечённых футболистов команды — вратаря Жоана Гарсии и нападающего Маркуса Рашфорда.

«Я не слишком доволен этой ситуацией, но доверяю клубу. Нам нужно подождать до завтра. В минувшем сезоне уже было такое. Мы должны сосредоточиться на том, что зависит от нас. В остальном я доверяю клубу», — приводит слова Флика Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» успеет зарегистрировать Гарсию до начала матча 1-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой», который состоится 16 августа. Однако может не успеть зарегистрировать Рашфорда.

