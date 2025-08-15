Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Игрок «Краснодара» Гонсалес оценил шансы команды на чемпионство

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о прошедшем матче с московским «Динамо» во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а также оценил шансы но защиту чемпионского титула в сезоне-2025/2026.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'     0:3 Мукаилов – 44'     0:4 Сперцян – 88'    

«Мы сыграли уже очень много встреч с «Динамо» — в групповых стадиях Кубка, в конце сезона РПЛ. Мы уже хорошо знаем друг друга. У нас всегда получаются хорошие матчи с большой конкуренцией, голами, на которые приятно смотреть.

Наши соперники в этом сезоне всё те же. Мы смогли исправить моменты, над которыми работали. Команда сплочена с новыми ребятами, которые присоединились к нам. У нас большая команда, которая будет продолжать свой путь, будет расти дальше, улучшаться. Таким образом мы сможем выиграть чемпионство, как в том году», — сказал Гонсалес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» является действующим победителем Мир Российской Премьер-Лиги. В Кубке России подопечные Мурада Мусаева разгромили «Динамо» со счётом 4:0. Матч 3-го тура РПЛ-2025/2026 между клубами также завершился победой «быков» (1:0).

