Автобус с футболистами «Тюмени-2» попал в ДТП по дороге на матч, пострадали двое

В Омской области произошло ДТП с участием автобуса второй команды «Тюмени». Как сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на источники в пресс-службе регионального УМВД, в результате аварии пострадали два человека.

Сообщается, что инцидент произошёл по дороге на матч между командами «Тюмень-2» и «Иртыш-2». В числе пострадавших, по данным источника, водитель одного из большегрузов и 19-летний пассажир автобуса. Они доставлены в больницу с тяжёлыми травмами.

По информации источника, водитель автобуса не выдержал дистанцию со следовавшим в попутном направлении автомобилем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.