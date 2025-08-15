Скидки
Стали известны новые подробности о готовящемся переходе Коло Муани из «ПСЖ» в «Ювентус»

Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани достиг соглашения с «Ювентусом» о годичной аренде, после которой он подпишет контракт, рассчитанный на четыре года. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент итальянский гранд ведёт переговоры с парижским клубом относительно платной аренды Коло Муани с обязательством дальнейшего выкупа.

Вторую часть минувшего сезона Коло Муани провёл в аренде в «Ювентусе». Действующее трудовое соглашение форварда с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

