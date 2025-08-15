Скидки
«Торпедо» объявило об уходе Олега Кононова c поста главного тренера

Московское «Торпедо» объявило об уходе Олега Кононова c поста главного тренера команды. Чёрно-белые находятся на 16-м месте в турнирной таблице Лиги Pari после четырёх туров с одним очком в активе.

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва и главный тренер Олег Кононов договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. Благодарим за работу и желаем успехов в карьере», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года. Под его руководством в минувшем сезоне Первой лиги команда заняла второе место и вышла в РПЛ, но позднее была исключена из высшего дивизиона.

