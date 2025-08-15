Скидки
Гвардиола ответил на вопрос о будущем Эдерсона на фоне слухов об уходе вратаря из клуба

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что вратарь команды Эдерсон не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (16 августа). Также испанский специалист высказался о будущем бразильского голкипера на фоне информации о его возможном уходе из клуба.

«Эдерсон не приходил ко мне и не говорил: «Я хочу уйти» или «У меня есть предложение». Все игроки здесь, они наши футболисты, и я работаю с ними… Что будет дальше, не знает никто!» — приводит слова Гвардиолы аккаунт City Xtra на странице в социальной сети X.

Эдерсон выступает в составе «горожан» с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

