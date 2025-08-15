Тренер «Ахмата» Черчесов высказался о предстоящей игре с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором грозненцы сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 16 августа.

«Стартовали они удачно. В матче с «Пари НН» дожали соперника. Мы готовимся к серьёзному матчу дома и хотим проявить свои лучшие качества, добиться положительного результата. Мы, как и соперник, играем через два дня на третий. Тут всё одинаково», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После четырёх игр РПЛ «Ахмат» с тремя очками занимает 12-е место. Самарские «Крылья Советов» имеют в своём активе восемь очков. Подопечные Магомеда Адиева располагаются на третьей строчке в таблице.