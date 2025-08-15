Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Тренер «Ахмата» Черчесов высказался о предстоящей игре с «Крыльями Советов»

Тренер «Ахмата» Черчесов высказался о предстоящей игре с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором грозненцы сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 16 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Крылья Советов
Самара
«Стартовали они удачно. В матче с «Пари НН» дожали соперника. Мы готовимся к серьёзному матчу дома и хотим проявить свои лучшие качества, добиться положительного результата. Мы, как и соперник, играем через два дня на третий. Тут всё одинаково», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После четырёх игр РПЛ «Ахмат» с тремя очками занимает 12-е место. Самарские «Крылья Советов» имеют в своём активе восемь очков. Подопечные Магомеда Адиева располагаются на третьей строчке в таблице.

