«Ницца» — «Тулуза»: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ницца» и «Тулуза». Игра пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. В качестве главного арбитра встречи выступит Томас Леонар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:05 мск.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. Во 2-м туре Лиги 1 «Ницца» и «Тулуза» сыграли вничью со счётом 1:1. В 20-м туре чемпионата Франции клубы также сыграли вничью со счётом 1:1.

По итогам минувшего сезона Лиги 1 «Ницца» набрала 60 очков в 34 турах и заняла четвёртое место. «Тулуза» заработала 42 очка и расположилась на 10-й строчке.

Самые большие стадионы мира: