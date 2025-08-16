«Ницца» — «Тулуза»: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Скидки
Главная Футбол Новости

Ницца — Тулуза: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 16 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ницца» и «Тулуза». Игра пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. В качестве главного арбитра встречи выступит Томас Леонар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:05 мск.

Права на трансляцию матча Лиги 1 «Ницца» — «Тулуза» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Франция — Лига 1 . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 22:05 МСК
Ницца
Ницца
Не начался
Тулуза
Тулуза
В минувшем сезоне команды встречались дважды. Во 2-м туре Лиги 1 «Ницца» и «Тулуза» сыграли вничью со счётом 1:1. В 20-м туре чемпионата Франции клубы также сыграли вничью со счётом 1:1.

По итогам минувшего сезона Лиги 1 «Ницца» набрала 60 очков в 34 турах и заняла четвёртое место. «Тулуза» заработала 42 очка и расположилась на 10-й строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Самые большие стадионы мира:

